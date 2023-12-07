Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Groundbreaking Proyek Investasi Asing di IKN Mulai 2024

Rio Adryawan , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:41 WIB
Groundbreaking Proyek Investasi Asing di IKN Mulai 2024
Groundbreaking Proyek Investasi Asing di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk investasi asing akan dilakukan pada 2024.

Bahlil mengatakan groundbreaking investor asing akan berlangsung usai diselenggarakannya Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN atau setelah pembangunan tahap pertama selesai.

"Setelah tahap pertama ini selesai, habis itu tahap kedua. Setelah kita upacara di 17 Agustus, tapi tanahnya sudah di-clear-kan," ujarnya saat ditemui dikutip Antara, Kamis (7/12/2023).

Bahlil juga menegaskan bahwa investasi di IKN diprioritaskan untuk pengusaha dalam negeri.

Ia membantah bahwa investor asing enggan untuk berinvestasi di IKN. Menurut Bahlil, pemerintah telah menetapkan klaster-klaster untuk para penanam modal.

Halaman:
1 2
