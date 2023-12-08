Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil hingga Sepak Terjang Nugroho, Dirut Baru Telkomsel

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |17:10 WIB
Profil hingga Sepak Terjang Nugroho, Dirut Baru Telkomsel
Profil Dirut Baru Telkomsel (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Telkom Indonesia Tbk telah menunjuk Nugroho sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Telekomunikasi Selular Tbk, (Telkomsel). Nugroho telah menggantikan Hendri Mulya Syam yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

Berikut sepak terjang Dirut baru Telkomsel Nugroho:

Nugroho bukan orang baru di Telkomsel, dia sebelumnya dipercaya pemegang saham menjabat sebagai Direktur Network Telkomsel periode 2021-2023.

Mengutip laman website resmi Telkomsel, Nugroho sudah lama berkecimpun di BUMN telekomunikasi dengan memegang beberapa posisi strategis.

Misalnya, dia pernah menjabat sebagai Senior Vice President Business IT Delivery Telkomsel periode 2019-2021, Vice President IT Customer Care and Charging Group Telkomsel periode 2017-2019.

Lalu, Vice President IT Customer Care and Billing Solution and Management Group Telkomsel periode 2014-2017.

Halaman:
1 2
