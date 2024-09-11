Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Telkomsel Perkuat Transformasi Digital

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |20:08 WIB
Cara Telkomsel Perkuat Transformasi Digital
Telkomsel Perkuat Transformasi Digital (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dalam upaya mewujudkan visi sebagai penyedia layanan telekomunikasi terdepan yang memajukan bisnis di Indonesia. Telkomsel, yang berperan sebagai mobile product powerhouse dari Telkom Group.

Hal ini menawarkan berbagai solusi digital memanfaatkan teknologi broadband seluler terkini seperti 5G, IoT, AI, Cloud, Big Data Analytics, hingga solusi keamanan digital bagi pelanggan bisnis (B2B), telah meluncurkan kampanye terbaru bertajuk #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih.

Melanjutkan fase-fase sebelumnya yang telah memperkenalkan berbagai solusi digital inovatif, pada tahap ini Telkomsel secara khusus mengangkat keberhasilan para pelanggan bisnis yang telah sukses melakukan langkah berani transformasi digital untuk menghadapi berbagai misi bisnis mereka dengan memanfaatkan solusi dan teknologi terkini dari Telkomsel.

Mengambil inspirasi dari semangat Indonesia dalam menggerakkan inovasi yang membawa dampak positif nyata, khususnya bagi kegiatan bisnis di berbagai sektor, kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih menjadi manifestasi dari komitmen Telkomsel dalam mendukung pelaku bisnis untuk mengoptimalkan potensi mereka melalui implementasi teknologi digital yang handal, inklusif, dan adaptif.

Selain itu, kampanye ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan yang senantiasa menjadi partner setia Telkomsel untuk tetap tumbuh bersama melalui langkah berani mewujudkan kolaborasi yang berkelanjutan dengan fokus kepada dampak yang merata dan menyeluruh.

Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam, menyatakan, dengan semangat menggerakkan inovasi, kami berkomitmen memastikan bahwa para pelanggan bisnis Telkomsel dapat mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142920/diaz_hendropriyono-a3jl_large.jpg
Diaz Hendropriyono Jadi Komut Telkomsel, Ini Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/320/3035173/geber-pemanfaatan-ai-telkomsel-ventures-pimpin-pendanaan-startup-tictag-3jpggNo5PY.jpg
Geber Pemanfaatan AI, Telkomsel Ventures Pimpin Pendanaan Startup Tictag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/54/3018561/wifi_7-1JNk_large.jpg
Telkomsel Siap Jadi yang Pertama Adopsi Wi-Fi 7, Kecepatan Internet sampai 10 Gbps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991585/telkom-gelar-kelas-digital-untuk-cetak-talenta-siap-bisnis-Zh9k55hVbd.jpg
Telkom Gelar Kelas Digital untuk Cetak Talenta Siap Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/54/2989184/telkomsel-B8vY_large.jpg
Kembali Usung “Telkomsel Sambungkan Senyuman”, Telkomsel Sebar Kebahagiaan dengan Ribuan Bantuan dan Donasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/320/2935307/profil-hingga-sepak-terjang-nugroho-dirut-baru-telkomsel-PayTldNa0v.jpg
Profil hingga Sepak Terjang Nugroho, Dirut Baru Telkomsel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement