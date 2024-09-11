Cara Telkomsel Perkuat Transformasi Digital

JAKARTA - Dalam upaya mewujudkan visi sebagai penyedia layanan telekomunikasi terdepan yang memajukan bisnis di Indonesia. Telkomsel, yang berperan sebagai mobile product powerhouse dari Telkom Group.

Hal ini menawarkan berbagai solusi digital memanfaatkan teknologi broadband seluler terkini seperti 5G, IoT, AI, Cloud, Big Data Analytics, hingga solusi keamanan digital bagi pelanggan bisnis (B2B), telah meluncurkan kampanye terbaru bertajuk #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih.

Melanjutkan fase-fase sebelumnya yang telah memperkenalkan berbagai solusi digital inovatif, pada tahap ini Telkomsel secara khusus mengangkat keberhasilan para pelanggan bisnis yang telah sukses melakukan langkah berani transformasi digital untuk menghadapi berbagai misi bisnis mereka dengan memanfaatkan solusi dan teknologi terkini dari Telkomsel.

Mengambil inspirasi dari semangat Indonesia dalam menggerakkan inovasi yang membawa dampak positif nyata, khususnya bagi kegiatan bisnis di berbagai sektor, kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih menjadi manifestasi dari komitmen Telkomsel dalam mendukung pelaku bisnis untuk mengoptimalkan potensi mereka melalui implementasi teknologi digital yang handal, inklusif, dan adaptif.

Selain itu, kampanye ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan yang senantiasa menjadi partner setia Telkomsel untuk tetap tumbuh bersama melalui langkah berani mewujudkan kolaborasi yang berkelanjutan dengan fokus kepada dampak yang merata dan menyeluruh.

Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam, menyatakan, dengan semangat menggerakkan inovasi, kami berkomitmen memastikan bahwa para pelanggan bisnis Telkomsel dapat mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.