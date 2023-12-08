Menteri ESDM Targetkan Pembagian Rice Cooker Gratis pada Januari 2024

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa distribusi program bagi-bagi alat memasak berbasis listrik (AML) mundur lagi ke Januari 2024.

"Kemarin kan tahun ini didorong 500 ribu supaya abis disalurkan, tapi Januari paling tidak deliverynya," ujar Arifin, Jumat (8/12/2023).

Diakuinya, program yang semula direncakan pada November 2023 ini memerlukan administrasi yang harus diselesaikan lebih dahulu.

"Hadi itu kan perlu administrasi, administrasi kita selesaikan, 500 ribu paling lambat sudah di distribusikan. Jadi Januari (2024)," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi nama calon penerima rice cooker gratis tersebut. Namun saat ini prosesnya masih diatur agar pendistribusiannya bisa lebih ceoat dilakukan.