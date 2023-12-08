Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri ESDM Buka-bukaan soal Harga Pertalite Bisa Turun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:34 WIB
Menteri ESDM Buka-bukaan soal Harga Pertalite Bisa Turun
Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara soal harga Pertalite bisa turun. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara mengenai harga BBM subsidi jenis Pertalite yang belum mengalami penurunan.

Apalagi saat ini harga minyak mentah telah berada di kisara USD70 per barel.

 BACA JUGA:

Seperti diketahui harga Pertalite kini masih berada di angka Rp10 ribu per liter.

Arifin pun mengungkapkan harga Pertalite batu akan turun apabila harga minyak mentah menembus USD60 per barel.

 BACA JUGA:

"Kalau harga minyak di bawah USD60, baru. Kaya dulu," jelasnya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184585/bbm_pertalite-TIAk_large.jpg
DPR: BBM Pertalite di SPBU Jawa Timur Tak Tercampur Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180938/bbm-1WUT_large.jpg
Soal Isu Pertalite Bercampur Air di Jatim Dicurigai Ada Rekayasa, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175387/pertalite-3pgM_large.jpg
Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Mengandung Etanol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/320/3082009/apakah-pertalite-bakal-dibatasi-9wt8mNhjK4.jpg
Apakah Pertalite Bakal Dibatasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062456/pertalite-dan-pertamax-akan-dihapus-mulai-akhir-2027-1FSgRqCkNu.jpg
Pertalite dan Pertamax Akan Dihapus Mulai Akhir 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/320/3056103/kenapa-tidak-bisa-beli-pertalite-pakai-jerigen-di-spbu-rwnlTTFQJd.jpg
Kenapa Tidak Bisa Beli Pertalite Pakai Jerigen di SPBU?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement