Menteri ESDM Buka-bukaan soal Harga Pertalite Bisa Turun

Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara soal harga Pertalite bisa turun. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara mengenai harga BBM subsidi jenis Pertalite yang belum mengalami penurunan.

Apalagi saat ini harga minyak mentah telah berada di kisara USD70 per barel.

BACA JUGA:

Seperti diketahui harga Pertalite kini masih berada di angka Rp10 ribu per liter.

Arifin pun mengungkapkan harga Pertalite batu akan turun apabila harga minyak mentah menembus USD60 per barel.

BACA JUGA:

"Kalau harga minyak di bawah USD60, baru. Kaya dulu," jelasnya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (8/12/2023).