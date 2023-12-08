Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Kenapa E-KTP Harus Diganti Jadi IKD?

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:26 WIB
Alasan Kenapa E-KTP Harus Diganti Jadi IKD?
E-KTP Bakal Diganti KID (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Alasan kenapa E-KTP harus diganti jadi IKD menarik untuk diketahui. Pemerintah akan mengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan secara sederhana IKD ini berbentuk seperti KTP yang bisa dimiliki di handphone.

Zudan mengatakan, identitas digital bagi penduduk akan menjadikan pembuatan identitas menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, hemat dan efisien.

Selain itu, zufan menegaskan pengadaan blangko beserta peralatan lain untuk penerbitan E-KTP dinilai sangat mahal. Hal ini akan mengurus anggaran Dukcapil. Selain itu, masalah jaringan tak kalah menyulitkan pada saat proses penerbitan E-KTP.

Lalu apa alasan E-KTP harus diganti jadi IKD? Dikutip dari beberapa sumber, Jumat (8/12/2023).

Halaman:
1 2 3
