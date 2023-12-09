Stop Berburu Ikan Kakatua, Simak Alasannya!

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta pemburuan ikan kakatua dihentikan. Pasanya ikan dengan nama Parrotfish menjadi salah satu jenis ikan yang memiliki peran penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Dilansir dari akun Instagram resmi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP RI) @kkpgoid, dalam salah satu unggahannya menceritakan mengenai asal muasal Ikan Kakatua ini.

“#SahabatBahari pernah melihat ikan kakatua yang cantik ini? Atau pernah mengkonsumsinya juga? Waah waah waah mulai sekarang lebih baik stop untuk berburu ikan kakatua yaa! Bukan tanpa alasan, ikan kakatua ini ternyata memiliki peran penting untuk keberlanjutan ekosistem laut kita lho. Kok bisa? Check this out,” mengutip keterangan dalam unggahan.

Dikatakan sebagai ikan penjaga ekosistem laut adalah karena hampir 90% waktunya digunakan untuk mengunyah alga yang menempel pada terumbu karang.

Jika ikan kakatua ini terus-menerus diburu maka jumlah alga di laut akan semakin banyak, yang akhirnya akan menyebabkan terumbu karang menjadi tidak sehat lagi.

Salah satu hal yang dihasilkan oleh Parrotfish ini juga adalah pasir putih, dimana Ikan Kakatua yang dewasa akan mengeluarkan kotoran yang berupa pasir putih halus sebanyak 450kg setiap tahunnya.