Aliran Modal Asing Masuk RI Sebesar Rp4,10 Triliun

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan di Tanah Air mencapai Rp4,10 triliun selama periode 4 Desember hingga 7 Desember 2023.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, nilai tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) Rp1,14 triliun dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp3,81 triliun. Sedangkan, modal asing keluar bersih di pasar saham tercatat senilai Rp0,84 triliun.

Sejak 1 Januari hingga 7 Desember 2023 modal asing masuk bersih ke pasar SBN sebesar Rp76,14 triliun dan di SRBI Rp40,44 triliun. Namun, ada modal asing keluar bersih dari pasar saham sebesar Rp15,29 triliun. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (9/12/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 7 Desember 2023 sebesar 74,46 basis poin (bps), naik dibandingkan per 1 Desember 2023 yang tercatat sebesar 72,93 bps.

Selain itu, nilai tukar rupiah menguat ke posisi Rp15.490 per dolar AS pada awal perdagangan Jumat (8/12), dibandingkan posisi di penutupan perdagangan Kamis (7/12) Rp15.510 per dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS menguat ke 103,54 di akhir perdagangan Kamis (7/12).