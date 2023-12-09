Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Saja Perbedaan BPJS Mandiri dengan Pemerintah?

Clarissa Andarini , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |11:07 WIB
Apa Saja Perbedaan BPJS Mandiri dengan Pemerintah?
Apa Saja Perbedaan BPJS Mandiri dengan Pemerintah? (Foto: okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Apa saja perbedaan BPJS Mandiri dengan pemerintah? Di mana keduanya merupakan fasilitas kesehatan yang digunakan masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia membagi status kepesertaan BPJS kesehatan menjadi dua kategori. Pertama, BPJS Mandiri yang merupakan kategori yang iuran perbulannya dibayarkan sendiri oleh pesertanya.

Kategori kedua, BPJS Pemerintah atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) kategori ini iuran peserta BPJS akan langsung dibayarkan oleh pihak pemerintah.

Kemudian apa saja perbedaan dari kedua kategori BPJS mandiri dengan pemerintah ?

Terdapat sekiranya 7 perbedaan yang dapat membedakan kategori BPJS mandiri dan BPJS pemerintah atau PBI:

Beban tanggungan iuran yang harus dibayar per bulannya.

BPJS Mandiri:

Jika menggunakan BPJS mandiri maka iuran akan dibayar sendiri oleh peserta sesuai dengan pilihan kelas dan layanan yang diminati. Biasanya untuk kelas 1 akan dikenakan biaya Rp150.000 per orang setiap bulannya, di kelas 2 akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 per orang setiap bulannya, dan di kelas 3 iuran sebesar Rp35.000 per orang setiap bulannya.

BPJS Pemerintah:

Iuran peserta akan ditanggung dan dibayarkan langsung oleh pemerintah

Pemilihan fasilitas pelayanan kesehatan

BPJS Mandiri:

Jika peserta BPJS mandiri, memiliki hak untuk memilih fasilitas pelayanan kesehatan seperti kelas 1, kelas 2, atau kelas 3.

BPJS Pemerintah:

Sedangkan bagi peserta PBI hanya berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan pada kelas ke 3BACA JUGA:

Pemilihan letak fasilitas kesehatan

BPJS Mandiri:

Peserta dapat memilih fasilitas kesehatan yang sesuai dengan domisili atau alamat tinggal, selama fasilitas kesehatan tersebut telah bekerjasama dengan BPJS

BPJS Pemerintah:

Jika menggunakan PBI, maka peserta hanya dapat melakukan pengobatan pada fasilitas kesehatan di tingkat 1. Seperti puskesmas pada tingkat kelurahan atau desa.

Target peserta

BPJS Mandiri:

Bagi peserta BPJS mandiri akan menargetkan masyarakat umum yang memiliki pekerjaan dan menerima upah dari perusahaan tempatnya bekerja

BPJS Pemerintah :

Target untuk BPJS pemerintah merupakan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap, dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup rendah, ataupun beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan iuran secara mandiri.

Kenaikan kelas pada masa perawatan

BPJS Mandiri:

Jika BPJS mandiri dapat mengambil kelas 1 dan 2 bisa naik kelas perawatan jika kamar rawat yang di inginkan sedang ramai dengan pasien dan penuh.

BPJS Pemerintah:

BPJS Pemerintah tidak dapat menaikan kelas keperawatan, dan tetap berada di kelas 3

Kepemilikan rekening bank

BPJS Mandiri:

Salah satu syarat untuk mendaftarkan sebagai peserta BPJS Mandiri, masyarakat dapat menyiapkan rekening bank untuk mendaftar.

BPJS pemerintah :

Peserta PBI dan peserta yang berada di mandiri kelas 3. Tidak diharuskan untuk memiliki rekening bank.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184327/bpjs_kesehatan-JvUP_large.jpg
Apakah BPJS Kesehatan Bergaji Rp3,5 Juta Dapat Pemutihan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181682/bpjs_kesehatan-39kt_large.jpeg
BPJS Kesehatan Kelas 1 Bayar Berapa? Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181679/bpjs_kesehatan-j6Lc_large.jpg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan: Jadwal, Syarat hingga Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181785/bpjs_kesehatan-YBqd_large.jpeg
Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Ini Syarat dan Kriteria Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement