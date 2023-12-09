Tenyata Ini Tol Terpendek di Indonesia

JAKARTA - Kementerian PUPR mengungkapkan sejumlah jalan tol terpendek di Indonesia. Jalan tol terpendek dengan panjang ruas hanya 2,65 km yakni Tol Cibitung-Cilincing Seksi 1 SS.

Seperti diketahui, pembangunan ruas tol di beberapa wilayah memudahkan masyarakat untuk menggunakannya dalam mengunjungi setiap daerah. Jalan tol menjadi pilihan bagi pengendara mobil, bus, maupun truk untuk menghindari kemacetan.

Tapi dengan banyaknya ruas jalan tol yang ada, ternyata ada ruas jalan tol terpendek dengan panjang hanya 2,65 km. Jalan Tol Cibitung-Cilincing beroperasi sejak 30 Juli 2021 dan menjadi salah satu Proyek Strategi Nasional (PNS).

Meskipun menjadi yang terpendek di Indonesia, jalan tol ini memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan konektivitas di kawasan Industri di Cikarang dengan Pelabuhan Tanjuk Priok. Ruas tol Cibitung-Cilincing menjadi pelengkap struktur jaringan jalan tol di kawasan Metropolitan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek).

Tidak hanya itu, jalan tol ini memberikan dukungan yang baik bagi kelancaran mobilitas hingga pergerakan komuter, dan angkutan barang (logistik), khususnya menuju kawasan industri Cibitung dan Cilincing.

“Hadirnya jalan tol Cibitung-Cilincing ini akan menghilangkan kemacetam dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok yang selama ini kerap terjadi. Selain itu, juga diharapkan akan berdampak pada penurunan biaya logistik,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumandi, dikutip dari okezone, Sabtu (9/12/2023).

Jalan tol Cibitung-Cilincing membentang dengan total panjang 34,3 km dan terdiri dari beberapa seksi antara lain: