Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Perjalanan Hilmi Panigoro Bangun Medco Energi hingga Jadi Orang Terkaya RI

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |10:22 WIB
Perjalanan Hilmi Panigoro Bangun Medco Energi hingga Jadi Orang Terkaya RI
Perjalanan Hilmi Panigoro Bangun Medco Energi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hilmi Panigoro merupakan sosok di balik keberhasilan Medco Energi Internasional. Dirinya membuka strategi ekspansi dan transformasi bisnis untuk mendorong pertumbuhan energi nasional.

Dalam perjalanannya, Panigoro berhasil mengubah wajah Medco yang awalnya dikenal di ranah minyak dan gas, kini menjadi kekuatan energi dan pertambangan terdiversifikasi hingga Asia Tenggara.

Pada Juli 2023, Medco mencatat prestasi dengan Initial Public Offering (IPO) perusahaan penambang tembaga dan emas, Amman Mineral Internasional, menjadi yang terbesar di Indonesia tahun ini.

Melalui kepemilikan 21% di Amman, Medco melangkah lebih jauh dari sektor minyak dan gas, membuktikan komitmennya terhadap diversifikasi sumber energi.

Tak hanya terbatas pada ekspansi ke pertambangan, Medco juga mengejar proyek-proyek energi terbarukan, termasuk geothermal dan surya. Dengan operasional di sembilan negara, Medco kini menjadi kekuatan energi dan pertambangan yang merentang di Asia Tenggara.

"Dalam lima tahun ke depan, kita ingin menggandakan produksi minyak dan gas, tetapi tidak hanya itu, kita juga akan fokus pada pertambangan dan energi terbarukan," kata Panigoro, dikutip dari Forbes, Jumat (8/12/2023).

Meskipun kondisi ekonomi global tidak menentu, dia meyakinkan bahwa Medco tetap berorientasi pada peluang dan mencari langkah-langkah yang dapat menambah nilai bagi perusahaan.

Transformasi Medco tidak lepas dari kepemimpinan Panigoro setelah meninggalnya saudaranya, Arifin, pendiri perusahaan. Panigoro mencatat peningkatan signifikan dalam kinerja keuangan perusahaan sejak 2017, dengan akuisisi besar dan pelepasan bisnis yang tidak sesuai dengan strategi pertumbuhan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180126/medco_energi-tSJp_large.jpg
Kiprah Medco Wujudkan Ketahanan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/320/3147561/lapangan_migas-QajJ_large.jpg
Perdana, Lifting Minyak 10.000 Barel dari Lapangan Migas Forel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140702/medco_energi-6vQC_large.jpg
Ini Rahasia Medco yang Bikin Presiden Prabowo Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/278/3134768/transisi_energi-oP6m_large.jpg
Medco, Emiten Panigoro (MEDC) Ungkap Kontribusi Transisi Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/278/3124348/medco_energi-lcRm_large.jpg
Temukan Harta Karun Gas, Emiten Panigoro (MEDC) Update soal Blok Corridor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/320/3110259/industri_migas-axt7_large.jpg
Bos Medco Buka-bukaan soal Bisnis Migas Masa Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement