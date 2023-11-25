Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MedcoEnergi Ungkap Strategi Hadapi Trilema Energi

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |16:51 WIB
MedcoEnergi Ungkap Strategi Hadapi Trilema Energi
Medco Energi Ungkap Strategi Trilema Energi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi melalui unit usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas Medco E&P Indonesia (Medco E&P) terus mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan ketahanan, keterjangkauan dan keberlanjutan (trilema) energi.

Komitmen dukungan tersebut dibuktikan dengan terus melakukan eksplorasi dan pengembangan proyek-proyek migasnya di Indonesia.

MedcoEnergi juga fokus dalam menjaga keberlanjutan usaha dengan mengembangkan proyek energi bersih terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi melalui PT Medco Power Indonesia.

Sementara, Medco E&P fokus terhadap energi transisi melalui program-program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca.

Chief Administrative Officer MedcoEnergi yang juga menjabat sebagai SVP Business Support Medco E&P Amri Siahaan mengatakan, dalam upaya menghadapi trilema energi dibutuhkan investasi besar, inovasi, sinergi dan efisiensi di semua segmen bisnis serta keseriusan dari semua pihak untuk dapat merealisasikan komitmen standar kinerja ESG yang tinggi demi mencapai Net Zero Emissions untuk Cakupan 1 dan 2 pada 2050 dan Cakupan 3 pada 2060.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180126/medco_energi-tSJp_large.jpg
Kiprah Medco Wujudkan Ketahanan Energi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/320/3147561/lapangan_migas-QajJ_large.jpg
Perdana, Lifting Minyak 10.000 Barel dari Lapangan Migas Forel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140702/medco_energi-6vQC_large.jpg
Ini Rahasia Medco yang Bikin Presiden Prabowo Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/278/3134768/transisi_energi-oP6m_large.jpg
Medco, Emiten Panigoro (MEDC) Ungkap Kontribusi Transisi Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/278/3124348/medco_energi-lcRm_large.jpg
Temukan Harta Karun Gas, Emiten Panigoro (MEDC) Update soal Blok Corridor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/320/3110259/industri_migas-axt7_large.jpg
Bos Medco Buka-bukaan soal Bisnis Migas Masa Depan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement