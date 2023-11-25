Daftar 10 Saham Paling Turun di Pekan Ini, dari STRK hingga CANI

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang mengalami koreksi cukup signifikan sepanjang jalannya perdagangan sepekan terakhir. Di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini naik 0,46%.

Dilansir BEI, Sabtu (25/11/2023), selama lima hari perdagangan menunjukkan saham produsen minuman alkohol PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK) memimpin barisan top losers alias saham pecundang pekan ini. STRK jatuh 53,03% di Rp124, dari akhir pekan sebelumnya di Rp264. Penurunan ini menambah kerugian 60,51% dalam sebulan.

Transaksi STRK sepekan mencapai Rp544,3 miliar, dari total volume 3,8 miliar lembar saham. Namun, dalam dua hari terakhir STRK mampu rebound, dan ditutup naik 2,48% di Rp124.

Posisi kedua ditempati oleh saham PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM) yang terpuruk 30,85% di Rp65, dari pekan lalu di Rp94. SMKM terhitung berada di zona merah selama lima hari beruntun, mengakumulasi penurunan sepanjang tahun ini sebesar 89,52%.

Jumlah transaksi SMKM pekan ini mencapai Rp7,8 miliar, dari total 94,2 juta lembar saham yang diperdagangkan.