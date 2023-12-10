Surat Utang di BEI Tembus Rp117,8 Triliun

JAKARTA - Penerbitan obligasi dan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami pertumbuhan signifikan. Nilai penghimpunan dana surat utang telah menembus Rp117,8 triliun sepanjang 2023.

Jumlah ini diterbitkan setidaknya oleh 57 penerbit efek bersifat utang (EBUS) dengan 107 emisi. Angka ini berpotensi mengalami peningkatan, menyusul 11 penerbit yang masih antre dalam pipeline pencatatan.

“Sampai dengan 8 Desember 2023, terdapat 17 emisi dari 11 penerbit EBUS yang sedang dalam pipeline,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, Minggu (9/12/2023).

Sektor konsumer mendominasi calon penerbit yaitu sebanyak 6 perusahaan, lalu 3 calon yang berasal dari sektor bahan baku. Sisanya terdapat 1 korporasi masing-masing mewakili sektor properti real-estate, dan energi.

BEI mencatat jumlah total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 542 emisi dengan nilai nominal outstanding Rp462,74 triliun dan USD72,987 juta, yang diterbitkan oleh 128 emiten.