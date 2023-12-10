Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Surat Utang di BEI Tembus Rp117,8 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |21:35 WIB
Surat Utang di BEI Tembus Rp117,8 Triliun
Surat Utang BEI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penerbitan obligasi dan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami pertumbuhan signifikan. Nilai penghimpunan dana surat utang telah menembus Rp117,8 triliun sepanjang 2023.

Jumlah ini diterbitkan setidaknya oleh 57 penerbit efek bersifat utang (EBUS) dengan 107 emisi. Angka ini berpotensi mengalami peningkatan, menyusul 11 penerbit yang masih antre dalam pipeline pencatatan.

“Sampai dengan 8 Desember 2023, terdapat 17 emisi dari 11 penerbit EBUS yang sedang dalam pipeline,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan, Minggu (9/12/2023).

Sektor konsumer mendominasi calon penerbit yaitu sebanyak 6 perusahaan, lalu 3 calon yang berasal dari sektor bahan baku. Sisanya terdapat 1 korporasi masing-masing mewakili sektor properti real-estate, dan energi.

BEI mencatat jumlah total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 542 emisi dengan nilai nominal outstanding Rp462,74 triliun dan USD72,987 juta, yang diterbitkan oleh 128 emiten.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189500/aei-ex0q_large.jpg
AEI Targetkan Peningkatan Daya Saing Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189489/aei-Q3oZ_large.jpg
OJK: Kinerja Pasar Modal Indonesia Tunjukkan Perkembangan Positif Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189484/aei-Zgj5_large.jpg
Ketua Umum AEI Ungkap Pentingnya Transformasi dan Keterhubungan Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189476/aei-Ll4G_large.jpg
HUT ke-37, AEI Apresiasi Pasar Modal Indonesia yang Terus Tunjukan Penguatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188756/emiten-zUdc_large.jpg
Emiten Farmasi MDLA Gandeng Merck Perluas Pasar Distribusi Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement