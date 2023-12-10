Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Anjlok Pekan Ini dari ERTX hingga TOPS

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |14:15 WIB
10 Saham Paling Anjlok Pekan Ini dari ERTX hingga TOPS
Saham Top Losers (Foto: Okezone)
JAKARTA – Ada 10 Saham paling anjlok pekan ini, PT Eratex Djaja Tbk (ERTX ) dan PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) memimpin deretan top losers pekan ini.

Tercatat ERTX selalu ditutup merah selama tujuh hari terakhir, jatuh hingga menemui level terendahnya dalam tiga bulan terakhir di Rp236. Transaksi perdagangan sepekan mencapai Rp10,1 miliar, dengan net-volume sebanyak 28,5 juta saham.

Berkat tekanan jual ini, ERTX jatuh 48,09 persen sepanjang tahun 2023, kendati dalam setahun penuh saham ini masih tumbuh 25,13 persen.

Menyusul, terdapat saham PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) yang anjlok 39,82 persen di Rp3.430. Emiten sektor teknologi ini selalu berakhir di zona merah sejak 1 Desember. Transaksi sepekan mencapai Rp34,5 miliar, dengan volume bersih 6,2 juta lembar saham.

Koreksinya pekan ini mendorong saham MCAS terjun 57,26 persen selama tahun 2023, dengan range harga di Rp3.010 hingga Rp9.800 per saham.

Halaman:
1 2
