HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan selama Pekan Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |13:11 WIB
10 Saham Paling Cuan selama Pekan Ini
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang mengalami pelemahan yang cukup signifikan sepanjang jalannya bursa saham sepekan.

Saham milik konglomerat Prajogo Pangestu menduduki urutan tertinggi dalam jajaran emiten top gainers pekan ini. Beberapa antara lain PT Gozco Plantations Tbk (GZCO), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), hingga PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) selama periode 4-8 Desember 2023.

Posisi pertama ditempati oleh GZCO yang menguat 73,8 persen di Rp146, didukung reli tiga hari terakhir berturut-turut. Transaksi-net sepekan mencapai Rp144,7 miliar, dari total 1,3 miliar lembar saham yang diperdagangkan.

Alhasil kenaikan ini mengakumulasi gains GZCO mencapai 80.25 persen sepanjang 2023. Sebagai catatan, Prajogo Pangestu sempat menjadi pemegang saham di atas 5 persen dari emiten industri kelapa sawit ini, dengan memborong 470.418.000 juta atau setara 7,84% beberapa tahun terakhir.

Namun, dalam laporan bulanan registrasi pemegang efek per 30 November 2023, nama Prajogo tidak lagi masuk. Ini kemungkinan kuat merupakan hasil dari aksi jual yang belum diketahui kapan realisasinya. Apabila menilik daftar per 31 Oktober, Prajogo masih muncul, dengan demikian, penjualan dilakukan di kisaran waktu tersebut.

Halaman:
1 2
