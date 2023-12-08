Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Cabut Izin Credit Suisse Sekuritas

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |11:33 WIB
BEI Cabut Izin Credit Suisse Sekuritas
BEI cabut izin usaha Credit Suisse (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia. Izin resmi dicabut berlaku pada Jumat, 8 Desember 2023.

Pencabutan ini didasari oleh permohonan pencabutan dari broker berkode CS tersebut.

“Diumumkan terhitung per tanggal 8 Desember 2023, BEI mencabut SPAB PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia,” kata Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, Jumat (8/12).

Sebagaimana diketahui, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia menjadi anggota bursa sejak 2007, dengan nama yang saat itu masih PT Credit Suisse Securities Indonesia. Perseroan mengubah pelafalan nama Indonesia pada 31 Januari 2017.

Berdiri pada 1997 sebagai representasi perwakilan Credit Suisse di Indonesia, broker ini sempat berganti nama menjadi PT Credit Suisse First Boston Indonesia. Izin Bapepam (kini OJK) diperoleh pada 2 September 2002, lalu berubah nama menjadi PT Credit Suisse Securities Indonesia pada 2005.

Manajemen PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia menyampaikan pihaknya bermaksud untuk mengembalikan izin usaha perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ini berlangsung setelah Credit Suisse Group AG diakuisisi oleh UBS Group AG pada Juni 2023.

