Kasus Pneumonia dan Covid-19, Naik Transportasi Umum Wajib Masker?

JAKARTA - Dunia digemparkan dengan penyakit pneumonia mycoplasma bersamaan lonjakan kasus Covid-19 subvarian EG.5 dan HK.3 di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Adapun selama seminggu terakhir kasus Covid di DKI Jakarta mengalami peningkatan sebanyak 30-40% dibandingkan pekan sebelumnya.

Lantas dengan peningkatan jumlah kasus tersebut, apakah terdapat kewijakan mewajibkan pengguna transportasi publik untuk memakai masker?

Juru Bicara Kementrian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, pihaknya belum menerbitkan terkait ketentuan perjalanan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Mengenai ketentuan wajib untuk mencegah penularan kami akan merujuk pada ketentuan dari kementerian yang berwenang," kata Adita saat dihubungi MNC Portal, Sabtu (9/12/2023).

Adita mengatakan saat ini pihaknua hanya memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan operator transportasi untuk mencegah penyebaran covid-19.