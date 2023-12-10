5 Langkah Wajib Dipersiapkan jika Ingin Kerja di Luar Negeri

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |20:00 WIB

Kerja di Luar Negeri (Foto: Okezone)

A A A Share https://economy.okezone.com/read/2023/12/10/320/2936171/5-langkah-wajib-dipersiapkan-jika-ingin-kerja-di-luar-negeri Share on mail Link successfully copied

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyoroti 5 Siap atau langkah-langkah kunci yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri.

BACA JUGA: RI Punya MBG Cek Bencana Gunung Api hingga Tsunami

Menurut Ida, persiapan yang matang menjadi kunci utama bagi para pencari kerja yang ingin menggali peluang di luar negeri. Berikut adalah rincian kelima hal yang perlu dipersiapkan melalui akun resmi Instagram @kemnaker, pada Minggu (10/12/2023):

BACA JUGA: Pesan Sri Mulyani ke Pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Siap Dokumen

Menaker mengingatkan pentingnya kesiapan dokumen. Calon pekerja di luar negeri harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan, seperti paspor dan visa, sudah lengkap dan valid.