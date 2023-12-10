Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyoroti 5 Siap atau langkah-langkah kunci yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri.
Menurut Ida, persiapan yang matang menjadi kunci utama bagi para pencari kerja yang ingin menggali peluang di luar negeri. Berikut adalah rincian kelima hal yang perlu dipersiapkan melalui akun resmi Instagram @kemnaker, pada Minggu (10/12/2023):
1. Siap Dokumen
Menaker mengingatkan pentingnya kesiapan dokumen. Calon pekerja di luar negeri harus memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan, seperti paspor dan visa, sudah lengkap dan valid.