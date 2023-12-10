Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Punya MBG Cek Bencana Gunung Api hingga Tsunami

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |17:26 WIB
RI Punya MBG Cek Bencana Gunung Api hingga Tsunami
Menteri ESDM Arifin Tasrif Lumcurkan Aplikasi Bencana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif meluncurkan produk baru layanan masyarakat yakni Portal Mitigasi Bencana Geologi (MBG), yang digagas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM.

Peluncuran portal baru itu diumumkan pada acara tahunan Kolokium dan Diseminasi Informasi Geologi yang diselenggarakan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada 7 dan 8 Desember 2023 lalu.

"Portal database MBG ini merupakan suatu transformasi pelayanan publik dalam bentuk penyediaan informasi detail terkait kebencanaan geologi," ujar Arifin dikutip Minggu (10/12/2023).

Ia menjelaskan bahwa portal MBG akan menyediakan informasi terkait data pendukung untuk penentuan bahaya bencana geologi gunung api, zona kerentanan gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami dan gempa bumi.

Selain itu, portal MBG diharapkan bisa menciptakan kesadaran akan bencana geologi yang berbasis lokasi real time, sehingga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186804/longsor-Z2v7_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179551/wamen_esdm_yuliot_soal_proyek_pengolahan_sampah-c6xl_large.jpg
Wamen ESDM: Proyek Pengolahan Sampah Jadi Sumber Ketahanan Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163312/gas-zHs2_large.jpg
Heboh Darurat Pasokan Gas, Ini Penjelasan Kementerian ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/320/3150241/bahlil-I3QZ_large.png
Bahlil Lantik Mantan Jaksa Rilke Jeffri Huwae Jadi Dirjen Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130648/dirjen_ebtke-bwRn_large.jpg
RI Siap Salip AS dalam Kapasitas Pembangkit Listrik Panas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089399/bahlil-ungkap-dirjen-gakkum-esdm-dipimpin-polisi-tni-atau-kejaksaan-SmahowHAEU.png
Bahlil Ungkap Dirjen Gakkum ESDM Dipimpin Polisi, TNI atau Kejaksaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement