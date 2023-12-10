RI Punya MBG Cek Bencana Gunung Api hingga Tsunami

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif meluncurkan produk baru layanan masyarakat yakni Portal Mitigasi Bencana Geologi (MBG), yang digagas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM.

Peluncuran portal baru itu diumumkan pada acara tahunan Kolokium dan Diseminasi Informasi Geologi yang diselenggarakan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada 7 dan 8 Desember 2023 lalu.

"Portal database MBG ini merupakan suatu transformasi pelayanan publik dalam bentuk penyediaan informasi detail terkait kebencanaan geologi," ujar Arifin dikutip Minggu (10/12/2023).

Ia menjelaskan bahwa portal MBG akan menyediakan informasi terkait data pendukung untuk penentuan bahaya bencana geologi gunung api, zona kerentanan gerakan tanah, kawasan rawan bencana tsunami dan gempa bumi.

Selain itu, portal MBG diharapkan bisa menciptakan kesadaran akan bencana geologi yang berbasis lokasi real time, sehingga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.