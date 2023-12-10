Menteri ESDM Kunjungi Freeport, Bahas Kontrak?

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengunjungi lokasi kegiatan pertambangan di PT Freeport Indonesia (PTFI) hari ini, Minggu (10/10/2023).

Presiden Direktur PTFI Toni Wenas memberikan penjelasan lebih dahulu mengenai kegiatan pertambangan yang dilakukan PTFI.

Setelahnya, Menteri Arifin harani beserta anggota DPR RI lainnya bertolak menuju tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah.

Sebagaimana diketahui, pertambangan PTFI merupakan salah satu wilayah kerja pertambangan yang paling inovatif dan menarik. Tambang Grasberg berada pada ketinggian 4280 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang juga merupakan area dengan curah hujan tertinggi di dunia, yaitu 200 inci per tahun.

Selain mengunjungi tambang terbuka Grasberg, rombongan Menteri ESDM dan DPR RI uga dijadwalkan mengunjungi pabrik pengolahan, tambang bawah tanah, yang merupakan tambang bawah tanah terbesar di dunia.