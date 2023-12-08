Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rencana Perpanjangan Izin Freeport hingga 2061, Apa Untungnya untuk Indonesia?

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |21:32 WIB
Rencana Perpanjangan Izin Freeport hingga 2061, Apa Untungnya untuk Indonesia?
Kontrak Freeport di Indonesia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) merespons wacana pemerintah untuk memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) 20 tahun lagi.

Saat ini kontrak Freeport Indonesia berlaku hingga 2041, jika kembali diperpanjang 20 tahun maka Freeport masih boleh melakukan aktivitas penambangan hingga 2061.

Lalu apakah menguntungkan Indonesia?

Kadin menilai perpanjangan kontrak izin usaha Freeport Indonesia sebagai hal positif buat berjalannya program hilirisasi di Indonesia.

"Hilirisasi itu masuk di dalam salah satu program kita. Makanya kita punya Pokja, khusus mengenai hilirisasi. Nah, kalau dikaitkan dengan PTFI, menurut saya sangat positif. Apalagi mereka ada smelter yang akan berdiri," kata Pelaksana Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi di Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185596/freeport_temukan_harta_karun-PBog_large.jpg
RI Temukan Harta Karun Potensi 3 Miliar Ton Mineral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185577/freeport_targetkan_emas-xC4Z_large.jpg
Di Hadapan DPR, Freeport Targetkan Produksi Emas Tembus 43 Ton Mulai 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185545/emas-Mi39_large.jpg
Produksi Emas dan Tembaga Freeport 2026 Diprediksi Turun Tajam di Tengah Kenaikan Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185537/freeport-Xc7u_large.jpg
Tambang Emas Grasberg Freeport Baru Beroperasi Penuh di 2026 Pasca Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185534/tambang-pVU3_large.jpg
Freeport Indonesia Gagal Capai Target 2025 Imbas Tragedi Kebakaran Smelter dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175344/freeport-sZzF_large.jpg
RI Bakal Tambah 12 Persen Saham Freeport Secara Gratis
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement