HOME FINANCE PROPERTY

Rantai Pasok Material Konstruksi di IKN Terlambat, Gimana Nih?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |11:23 WIB
Rantai Pasok Material Konstruksi di IKN Terlambat, Gimana <i>Nih</i>?
Material Kontruksi IKN Nusantara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengakui suplai material konstruksi di lokasi pembangunan mengalami perlambatan.

Hal itu sebabkan karena saat ini juga tengah masif dilakukan pembangunan infrastruktur dasar dan beberapa proyek pembangunan dari sektor swasta. Sehingga kebutuhan material meningkat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan yang besar tersebut masih harus didatangkan dari luar wilayah pembangunan IKN.

"Memang kalau kita lihat sekarang ini dinamika di lapangan luar biasa intens, apalagi begitu mulainya temen-temen dari swasta. Jadi memang permintaan (material konstruksi) itu ada pertumbuhan yang luar biasa," ujar Bambang dikutip, Minggu (10/12/2023).

Bambang mengungkapkan salah satu alasan material konstruksi harus didatangkan dari luar karena konsep pembangunan IKN sendiri yang mempunyai komitmen untuk tidak merusak lingkungan, salah satunya aktivitas penambangan.

"Kami kalau di IKN melakukan moratorium segala macam pertambangan gak boleh, karena kita mau jadi green area. Sehingga mereka memang harus cari dari luar, itu memang dari waktu ke waktu akan ada dinamika seperti itu," lanjutnya.

