Investor Dinilai Cenderung Tunda Investasi ke IKN, Kenapa?

JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai saat ini para calon investor masih cenderung wait and see atau menunda untuk merealisasikan investsasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dikarenakan masuk tahun politik.

"IKN ini meski sudah ada undang-undangnya tapi bagi Invetor pertimbangannya bukan hanya kerangka regulasi. Apakah transisi politik ini akan meyakinkan investor bahwa proyek IKN ini akan jalan terus, kemudian arah pembangunan ikn kedepan kemana," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal, Minggu (10/12/2023).

Bhima menjelaskan, setiap kepemimpinan baru tentunya mempunyai arah dukungan kebijakan yang tidak sama. Mengingat ada banyak agenda yang sudah disusun dan dijanjikan kepada masyarakat saat masa kampanye, satu persatu mulai direalisasikan saat calon presiden nantinya terpilih.

"Perlu dicatat dalam banyaknya program visi misi juga ada pembangunan ekonomi biru, hijau, dan berbagai program lain sehingga belum tentu siapapun terpilih, IKN akan menjadi prioritas utama, mungkin tetap dibangun, tapi melandai," sambung Bhima.

Selain itu, menurut Bhima, investor juga cenderung masih melihat bagaimana jumlah populasi di IKN nantinya. Sebab konsumsi masyarakat menjadi harapan investor untuk secepatnya memetik hasil keuntungan dari investasi yang dilakukan.