HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Rekomendasi Saham Awal Pekan Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |08:30 WIB
Daftar Rekomendasi Saham Awal Pekan Ini
Rekomendasi saham pilihan hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Daftar rekomendasi saham awal pekan ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi mengalami penguatan.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG masih ditutup di bawah 7.174 dan dapat mengalami pullback minor untuk menguji area support 7.102-7.121.

 BACA JUGA:

“Dan diperkirakan rebound untuk melanjutkan fase bullish menuju 7.225, selama tidak turun ke bawah 7.100,” kata Ivan dalam risetnya, Senin (11/12/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 7.102, 7.047, 7.000 dan 6.950. Sementara level resistennya di 7.174, 7.225 dan 7.356.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp2.450-Rp2.480 dengan target harga terdekat di Rp2.700. ADRO bergerak di bawah garis resisten dan masih dalam koreksi jangka pendek untuk menguji support Rp2.440, apabila menembus ke bawah Rp2.440.

Halaman:
1 2
