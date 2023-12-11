Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aan Story Pengusaha Apa?

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:24 WIB
Aan Story Pengusaha Apa?
Aan Stroy Pengusaha Apa? (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aan story pengusaha apa? Diketahui dirinya dari Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), lahir 4 Februari 1991.

Aan Story, seorang pria berusia 30 tahun, dikenal sebagai seorang yang beragama Islam dan memiliki beberapa hobi yang menarik. Yaitu bermusik, travelling dan juga motoran dengan Vespa dan juga Moge (motor gede),hal ini menunjukkan salah satu minatnya di dunia otomotif.

Sejak November 2023, Aan Story diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang artis bernama Violenzia Jeannette. Violenzia Jeannette adalah seorang janda beranak dua yang terkenal di dunia hiburan. Pada tahun 2021 , Aan story juga dikabarkan dekat dengan mantan Thariq Halilintar, Chandrika Chika.

Selain itu, pada pertengan 2023 lalu, Aan Story juga terlibat dalam sebuah lelucon dengan Fuji dimana dia menyatakan kesiapannya untuk menikahi Fuji. Fuji kemudia merespons dengan menyatakan bahwa jika Aan ingin menikahinya harus memberikan mahar sebesar Rp 10 miliar dalam bentuk tunai.

Aan Story juga dikenal aktif di media sosial (medsos), dengan menggunakan akun Instagram @aanstory yang memiliki 496 ribu followers, serta saluran YouTube Kece TV dengan memiliki 115 ribu subscribers.

Namun apa saja usaha dari Aan story ?

Dikutip dari beberapa sumber, Senin (11/12/2023), sebelum menjadi seorang produser sukses, Aan Story memulai karirnya di industri hiburan sebagai penonton yang dibayar di sebuah acara televisi swasta.

Halaman:
1 2
