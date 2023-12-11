Advertisement
PROPERTY

Infrastruktur Transportasi Tingkatkan IKN Jadi Superhub Ekonomi

Infrastruktur Transportasi Tingkatkan IKN Jadi Superhub Ekonomi
Infrastruktur Transportasi di IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital mengatakan infrastruktur di sektor transportasi meningkatkan IKN sebagai superhub ekonomi baru di Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur khususnya dalam sektor transportasi berpotensi meningkatkan. Salah satunya, membangun Nusantara dengan ragam wilayah perencanaan akan menghadirkan superhub ekonomi baru di Indonesia serta orientasi pembangunan Indonesia-sentris,” ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi dikutip Antara Senin (11/12/2023).

Ali mengatakan, transportasi sebagai pendukung untuk pertumbuhan ekonomi di IKN dan sekitarnya dengan prinsip utama melibatkan konektivitas eksternal, konektivitas internal dan gerbang Nusantara.

Pengembangan konektivitas regional bertujuan untuk menghubungkan tiga kota (IKN, Balikpapan, Samarinda) dengan infrastruktur seperti jaringan jalan tol, pelabuhan, bandar udara, hingga jaringan kereta api lintas Kalimantan yang akan dikembangkan.

OIKN mengimplementasikan sistem transportasi yang cerdas di Nusantara, khususnya pada Solusi Mobilitas Kota Cerdas yang direkomendasikan.

