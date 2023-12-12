Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Buka Lagi, Masa Uji Coba 4 Bulan

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |16:00 WIB
TikTok Shop Buka Lagi, Masa Uji Coba 4 Bulan
TikTok Shop Kembali Dibuka Lagi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - TikTok Shop kembali hadir di Indonesia usai TikTok menggandeng PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan menggelontorkan investasi sebesar USD1,5 miliar atau setara dengan Rp23,3 triliun (kurs Rp15,550 per USD).

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menyatakan, saat ini kerja sama yang dilakukan kedua perusahaan masuk pada tahap uji coba.

"Ini memang masa uji coba dan fokus kami memang memajukan UMKM," kata Melissa saat ditemui di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Untuk itu, pihaknya mengaku akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Melissa juga mengungkapkan masa uji coba dilakukan selama tiga hingga empat bulan.

"3-4 bulan (uji coba) dan ini akan terus merambat kepada mereka untuk memikirkan bagaimana yang ideal," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186075/untar-HDgA_large.jpg
Transformasi Ritel di RI dari Warung ke E-commerce, Ubah Perilaku Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174242/tiktok-5kOK_large.jpg
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139402/buku-PX8O_large.jpg
Shopee Tutup Toko yang Jual Buku Bajakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104238/phk-VB2s_large.jpeg
Tutup Bisnis E-Commerce, Bukalapak PHK Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/622/3082547/cara-mencairkan-paylater-shopee-ke-rekening-bank-Ukce2H2ySL.jpeg
Cara Mencairkan PayLater Shopee ke Rekening Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/455/3080586/ada-hari-belanja-nasional-indstri-e-commerce-siap-ambil-cuan-fwYhmHsqpA.jpg
Ada Hari Belanja Nasional, Industri E-Commerce Siap Ambil Cuan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement