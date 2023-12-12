TikTok Shop Buka Lagi, Masa Uji Coba 4 Bulan

JAKARTA - TikTok Shop kembali hadir di Indonesia usai TikTok menggandeng PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan menggelontorkan investasi sebesar USD1,5 miliar atau setara dengan Rp23,3 triliun (kurs Rp15,550 per USD).

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menyatakan, saat ini kerja sama yang dilakukan kedua perusahaan masuk pada tahap uji coba.

"Ini memang masa uji coba dan fokus kami memang memajukan UMKM," kata Melissa saat ditemui di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Untuk itu, pihaknya mengaku akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Melissa juga mengungkapkan masa uji coba dilakukan selama tiga hingga empat bulan.

"3-4 bulan (uji coba) dan ini akan terus merambat kepada mereka untuk memikirkan bagaimana yang ideal," ujarnya.