TikTok Shop Beroperasi Lagi Pukul 14.00 WIB Siang Ini. (Foto: TikTok)

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan TikTok resmi bekerja sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Di mana mereka fokus pada pemberdayaan serta perluasan pasar bagi pelaku UMKM nasional.

Dengan penggabungan kedua bisnis tersebut, TikTok, Tokopedia, dan Grup GoTo berkomitmen memberikan manfaat lebih luas bagi para pelaku UMKM di Indonesia dengan memanfaatkan platform e-commerce, dan mendorong penciptaan jutaan lapangan kerja baru dalam lima tahun mendatang.

"Dengan penggabungan kedua bisnis tersebut, lebih dari 90% merchant merupakan pelaku UMKM," tulis TikTok dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (12/12/2023).

Para pelaku UMKM tersebut juga akan mendapatkan dukungan melalui berbagai program dari TikTok, Tokopedia dan Grup GoTo diantaranya, pertama, promosi produk-produk Indonesia pada platform Tokopedia dan TikTok.