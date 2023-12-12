Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Gandeng Tokopedia Buka TikTok Shop, Begini Kata Menteri Bahlil

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |07:38 WIB
TikTok Gandeng Tokopedia Buka TikTok Shop, Begini Kata Menteri Bahlil
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal TikTok gandeng GOTO. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia buka suara soal TikTok menggandeng Tokopedia.

Bahlil menyebut kalau kerja sama itu hanya tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah.

 BACA JUGA:

Diungkapkannya, langkah TikTok yang menggandeng Tokopedia merupakan upaya aksi korporasi dalam melanjutkan praktik jual beli pasca ditutupnya TikTok Shop.

Selain itu, diakui Bahlil, permohonan pengajuan pembentukan usaha dari investasi tersebut tentunya akan melewati tahap persetujuan di BKPM, instansi pemerintah yang dia pimpin.

 BACA JUGA:

“Penggabungan antara TikTok dan Tokopedia rasanya sih sudah hampir clear setelah itu mereka masukan pasti akan lewat BKPM,” kata Bahlil ketika ditemui di Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

Halaman:
1 2
