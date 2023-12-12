Segini Kekayaan Pemilik ZARA Amancio Ortega, yang Jadi Pendukung Genosida di Palestina

JAKARTA – Segini kekayaan pemilik ZARA Amancio Ortega yang jadi pendukung genosida di Palestina. Amancio Ortega lahir di Spanyol pada tahun 1936. Meskipun berasal dari keluarga miskin, Amancio Ortega memiliki ambisi besar untuk sukses dalam dunia bisnis.

Keberanian dan ketekunan Ortega membawanya dalam perjalanan yang luar biasa. Pada tahun 1975, Amancio Ortega mendirikan gerai pertamanya di Spanyol dengan nama Zorba, terinspirasi oleh judul film klasik "Zorba The Greek".

Setahun kemudian, Amancio Ortega mengubah nama gerainya menjadi ZARA karena ada bisnis lain yang telah menggunakan nama Zorba. Tetapi, kesuksesan Ortega dalam industri fashion tidak hanya bergantung pada perubahan nama tersebut.

Salah satu faktor utama kesuksesan ZARA yaitu strategi bisnis yang cerdas yang diterapkan oleh Ortega. Ia memanfaatkan keahliannya sebagai penjahit dan memahami pentingnya proses distribusi pakaian yang efisien.

Namun berapa jumlah kekayaan dari pemilik Zara tersebut? Dikutip dari beberapa sumber, Selasa (12/12/2023) berikut.

Amancio Ortega adalah seorang pengusaha sukses dan pendiri perusahaan ritel terkenal, Zara. Ortega dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia.

Amancio Ortega memulai perjalanan bisnisnya dengan membuka toko Zara pada tahun 1975 bersama istrinya, Rosalia Mera. Namun, keberhasilannya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1985, Ortega mendirikan Industria de Diseno Textil S.A., yang dikenal sebagai Inditex, perusahaan induk yang mengelola Zara dan pabrik-pabrik manufakturnya.

Saat ini, beberapa brand fashin yang beroperasi di bawah Inditex selain Zara adalah Massimo Dutti, Stradivarius, Pull and Bear, Tempe, Kiddy’s Class, dan Bershka.