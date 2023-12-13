Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tukang Kebun Ini Dapat Warisan Rp178 Triliun, Begini Kisahnya

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |04:29 WIB
Tukang Kebun Ini Dapat Warisan Rp178 Triliun, Begini Kisahnya
Tukang Kebun Dapat Warisan Rp178 Triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cucu dari pendiri Hermes, Nicolas Puech, dilaporkan memberikan warisan ke tukang kebunnya dengan nilai fantastis.

Menurut publikasi Swiss Tribune de Genève menyebutkan, Puech, yang merupakan pewaris generasi kelima dari Thierry Hermès pendiri rumah mode mewah pada tahun 1837, merupakan orang Prancis yang belum menikah dan tidak memiliki anak.

Dikutip dari The Week, Selasa (12/12/2023), mantan tukang kebun Puech yang berasal dari Maroko berusia 51 tahun.

Sebagai cucu sekaligus pewaris generasi kelima dari pendiri Hermes Thierry Hermes, total kekayaan bersih Puech mencapai 5,7% dari nilai perusahaan senilai 204 miliar Euro atau setara Rp3.413 triliun (kurs Rp16.731) dan memiliki keuntungan tahunan sebesar 11,6 miliar Euro atau setara Rp199.106 triliun.

Pemberian warisan dengan jumlah yang fantastis kepada tukang kebun menimbulkan berbagai pertanyaan, namun ternyata puech memiliki beberapa alasan.

Alasan pertama Puech memberikan warisan tersebut kepada tukang kebunnya karena tidak menikah dan tidak memiliki keturunan

Puech telah meninggalkan Dewan Pengawas Hermes pada 2014. Hal ini dilakukan setelah pesaing perusahaan, LVMH, mencoba melakukan pengambilalihan secara paksa.

Alasan kedua hubungan Puech dengan keluarganya dapat dikatakan tidak harmonis. Ini disebabkan karena keluarganya membentuk perusahaan induk untuk melawan pengambilalihan LVMH.

Kedua alasan tersebut yang membuat cucu pendiri Hermes tersebut mengambil keputusan untuk memilih seseorang di luar lingkaran terdekatnya sebagai pewarisnya

