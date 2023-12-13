TikTok Shop Beroperasi Lagi, Sistem Beli Produknya Masih Sama?

JAKARTA - TikTok telah resmi menjalin kerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Kolaborasi keduanya pun telah membuat fitur keranjang kuning muncul kembali.

Melansir dari aplikasi TikTok, Rabu, (13/12/2023), bahwa fitur keranjang kuning kembali ada sejak TikTok Shop beroperasi lagi di Indonesia pada Selasa, 12 Desember 2023.

Fitur keranjang kuning ini terletak di pojok bawah bagian kiri. Adanya fitur ini membuat pengguna TikTok bisa langsung klik tanda keranjang kuning dan otomatis diarahkan pada produk yang tercantum.

Fitur ini dapat memudahkan antara penjual dan pembeli.

Terdapat proses selanjutnya apabila pengguna ingin berbelanja, yaitu tampilan ringkasan pemesanan.

Pada proses ini, pengguna TikTok bisa melihat total belanja produk, ongkos kirim, serta dapat memilih metode pembayaran yang akan digunakan.