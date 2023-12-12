Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Mulai Tahun Berapa? Cek di Sini

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |21:22 WIB
TikTok Mulai Tahun Berapa? Cek di Sini
Tiktok mulai tahun berapa (Foto: Tubefilter)
A
A
A

JAKARTA TikTok mulai dibuka tahun berapa? Aplikasi TikTok menjadi salah satu platform sosial media yang cukup populer di kalangan masyarakat dunia.

Tiktok adalah sebuah platform social dan video music di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagai klip video pendek yang disertai filter-filter lucu dan musik sebagai media pendukung.

TikTok kini meroket dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terbukti dalam laporan We Are Social dan Hootsuite yang menyebutkan pengguna media sosial dalam bentuk TikTok mencapai 1,05 miliar di seluruh dunia per Januari 2023.

Tak hanya itu, pertumbuhan TikTok mengalami peningkatan sekitar 18,8%. Di mana negara yang terbanyak berasal dari Amerika Serikat yang mencapai 113,25 juta pengguna per awal 2023.

Aplikasi TikTok ini didirikan oleh Zhang Yiming yang lahir pada 1 April 1983 di Fujian, China. Zhang Yiming merupakan lulusan dari Universitas Nankai dengan jurusan Software Engineering.

Lalu TikTok mulai tahun berapa? Dikutip dari berbagai sumber berikut penjelasannya, Selasa (12/12/2023).

TikTok dirilis oleh Perusahaan Bye Dance di China pada September 2016. Pada awalnya aplikasi ini Bernama Doujin dan hanya digunakan di China saja.

Halaman:
1 2
