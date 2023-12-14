Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link Pendaftaran Mudik Gratis Kapal Laut Periode Natal dan Tahun Baru 2024

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:03 WIB
Link Pendaftaran Mudik Gratis Kapal Laut Periode Natal dan Tahun Baru 2024
Ada mudik gratis di libur Nataru 2023 (Foto: okezone)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar mudik gratis kapal laut untuk periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Adapun mudik gratis ini bekerja sama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni.

Kemenhub menyediakan sebanyak 4.415 tiket mudik gratis yang akan dilayani dengan 9 kapal milik Pelni. Mengutip akun Instagram @pelni162, Kamis (14/12/2024) Mudik gratis ini akan melayani 9 rute di antara yakni Kupang - Ende dengan kuota sebanyak 605 tiket dengan tanggal keberangkatan pada 18 Desember 2023.

Kemudian Makassar - Surabaya dengan kuota 400 tiket dengan tanggal keberangkatan pada 20 Desember 2023, Balikpapan - Pare Pare dengan kuota 500 tiket berangkat pada Desember 2023.

Lalu untuk rute Bitung-Sorong sebanyak 400 tiket yang akan diberangkatkan pada 21 Desember, Batam Belawan sebanyak 450 tiket dengan keberangkatan pada 22 Desember, Makassae-Bau Bau sebanyak 500 tiket untuk keberangkatan 22 Desember.

Selanjutnya, Makassar-Bau Bau sebanyak 500 tiket untuk keberangkatan 23 Desember, Ambon-Tual sebanyak 560 tiket dengan keberangkatan pada 24 Desember 2023 dan Jayapura-Biak sebanyak 500 tiket untuk keberangkatan pada 25 Desember 2023.

Sementara itu, bagi penumpang yang ingin mudik gratis menggunakan kapal Pelni ini dapat melakukan pendaratan melalui linktr.ee/mutisnatal2023kemenhub

