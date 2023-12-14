Kenapa Pinjaman di Akulaku Hanya Rp300 Ribu?

Kenapa pinjaman di akulaku hanya 300 ribu (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kenapa pinjaman di Akulaku hanya Rp300 ribu? Akulaku adalah salah satu platform pinjaman online (pinjol) yang paling banyak digunakan di Indonesia, berdasarkan survei Populix.

Meski demikian, kenapa pinjaman di akulaku hanya 300 ribu? Hal ini banyak menjadi pertanyaan bagi para pengguna akulaku.

Merangkum dari berbagai sumber, Kamis (14/12/2023) Akulaku memberikan besaran limit kredit maksimal hingga mencapai Rp15 juta dengan tenor bervariasi yakni mulai dari 1 bulan sampai 15 bulan. Namun, kenapa pinjaman di akulaku hanya 300 ribu?

Limit ini hanya tersedia untuk produk DANA Cicil saja. Akulaku memberikan nominal dan tenor pinjaman untuk penggunanya mengikuti skor kredit yang dimiliki. Artinya, jika skor kredit baik maka plafon pinjaman pun dapat meningkat.

Lantas kenapa pinjaman di akulaku hanya 300 ribu? Meski limit yang diberikan oleh Akulaku terbilang besar. Tidak semua pengguna bisa mendapatkan limit pinjaman yang tinggi.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi alasan Kenapa pinjaman di Akulaku hanya 300 ribu. Faktor tersebut adalah:

BACA JUGA: Masyarakat RI Pakai Pinjol untuk Judi Online

1. Masih Menjadi Pengguna Baru

Apabila masih menjadi pengguna baru, makan baru akan mendapatkan limit pinjaman yang keciL. Hal ini berdasarkan hasil Credit Scoring. Limit pinjaman hanya sebesar Rp300 ribu hingga Rp600 ribu untuk krediblog ketika awal mendaftar dulu.

2. Data Diri Tidak Lengkap

Akulaku perlu memeriksa data diri pengguna. Apabila data diri tersebut tidak dilengkapi,akan mempengaruhi limit pinjaman yang didapat.