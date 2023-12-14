Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Limit SPayLater Bisa Ditarik Tunai?

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |22:01 WIB
Apakah Limit SPayLater Bisa Ditarik Tunai?
Apakah limit Spaylater bisa ditarik tunai (Foto: Freepik)
JAKARTA - Apakah limit SPayLater bisa ditarik tunai? SPayLater atau Shopee PayLater adalah produk layanan pinjaman yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama untuk memberikan pinjaman bagi pengguna. PT Commerce Finance sendiri merupakan perusahaan di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, Apakah limit SPayLater bisa ditarik tunai? Sebenarnya, SPayLater ini digunakan untuk pembeli yang berbelanja terlebih dahulu, lalu bayar kemudian. Dengan SPayLater, pembayaran dapat dicicil selama beberapa bulan atau bayar di bulan berikutnya.

Namun ternyata, ada kabar baik mengenai hal ini. SPayLater bisa dicairkan dengan beberapa cara, salah satunya melalui rekening Bank.

Berdasarkan catatan Okezone, Kamis (14/12/2023), berikut cara mencairkan SPayLater ke rekening bank:

