HOME FINANCE HOT ISSUE

TikTok Shop Cuma Tutup 2 Bulan, Sekarang Live Sale Lagi

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |08:15 WIB
TikTok Shop Cuma Tutup 2 Bulan, Sekarang Live Sale Lagi
TikTok Shop Beroperasi Lagi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hanya berselang sekira dua bulan, TikTok Shop kembali hadir meramaikan pasar online di Indonesia. TikTok Shop resmi dibuka pada Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 12.12.

Masyarakat sudah bisa berbelanja di TikTok Shop melalui aplikasi media sosial TikTok. Tampilan TikTok Shop hampir serupa dengan yang lama, meski sekarang memiliki latar belakang berwarna hijau. Pasalnya TikTok baru saja menggandeng Tokopedia yang merupakan salah satu unit usaha PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

TikTok menginvestasikan lebih dari USD1,5 miliar atau sekira Rp23 triliun sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia, tanpa dilusi lebih lanjut pada kepemilikan GOTO di Tokopedia.

Lewat hal tersebut, kemarin TikTok Shop sudah resmi kembali dibuka.

Salah satu pengguna TikTok, Dilla Wulandari pun sudah mencoba berbelanja lewat aplikasi TikTok. Dirinya membeli beberapa alat kosmetik dengan harga yang sangat murah.

"Beli lipstik harganya di toko sebelah (Shopee) Rp71 ribu, tapi di TikTok Shop dapat diskon cuma Rp31 ribu," ujar Dilla kepada Okezone, Jumat (15/12/2023).

Dilla mengungkapkan bahwa dalam transaksi pembayaran masih sama dengan sistem TikTok Shop yang lama. Di mana transaksi dibayarkan ke TikTok Commerce.

"Bayar masih sama kok ke TikTok," kata Dilla.

Murahnya belanja di TikTok memang menjadi sorotan. Bahkan karena hal ini banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti para pedagang di Tanah Abang ketika itu.

Hal tersebut pun menjadi sorotan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Dirinya bahkan tak segan-segan menyebut produk-produk yang dijual di TikTok Shop cross border yang bersifat predatory pricing.

"TikTok janji lah untuk tidak melakukan predatory pricing, tapi kan saya lihat tadi kita lihat online, ada parfum Rp100, celana pendek Rp2.000, itu HPP-nya aja ongkos produksinya di dalam negeri udah pasti di atas Rp15.000 jadi belum ada perubahan dari TikTok," kata Teten.

Meksi kini TikTok Shop sudah kembali beroperasi, Teten memberi peringatan keras bahwa penyedia platform harus mematuhi regulasi dan mengutamakan UMKM di Indonesia agar tidak tergerus dengan kehadiran barang-barang impor yang masuk lewat platform jualan online.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
