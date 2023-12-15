Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PalmCo Remajakan Sawit Rakyat, Ini Keuntungannya

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |15:37 WIB
PalmCo Remajakan Sawit Rakyat, Ini Keuntungannya
Palmco bakal lakukan peremajaan sawit rakyat (Foto: okezone)
JAKARTA - Subholding PalmCo, perusahaan perkebunan milik negara yang berada di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara Group berkomitmen mengakselerasi peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kalimantan Barat.

Aksi ini didukung oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Inti Rakyat (Aspekpir). Aspekpir menyatakan keberadaan PalmCo memberikan harapan bagi petani sawit di Kalimantan Barat.

"Kehadiran PalmCo dan Pak Jatmiko Santosa memberikan harapan untuk mengatasi ketidakberdayaan petani sawit di Kalimantan Barat selama ini," kata Ketua Aspekpir Kalimantan Barat YS Marjitan dalam keterangan tertulis PTPN, Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Untuk itu, dia dan Aspekpir Kalimantan Barat menyatakan siap untuk bekerja sama dengan PalmCo dalam upaya memperkuat petani sawit melalui peremajaan sawit renta.

"Pada akhirnya kami yakin program ini menjadi jawaban ketimpangan produktivitas petani dan perusahaan dan secara tidak langsung akan membantu meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan petani," urainya.

Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) resmi membentuk Subholding PalmCo melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan dan pemisahan tidak murni aset dan liabilitas PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV.

