Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 17 Pinjol yang Diblokir Google

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |22:08 WIB
Ini 17 Pinjol yang Diblokir Google
Ini 17 Pinjol yang Diblokir Google. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini 17 pinjol yang diblokir Google. Pinjol atau pinjaman online tidak hanya memberikan kemudahan dalam meminjam uang, namun dapat menimbulkan ancaman serius terhadap privasi pengguna.

Google terpaksa menutup aplikasi pinjol tersebut karena adanya hasil penelitian siber dari ESET yang menemukan aplikasi berbahaya karena mencuri data pribadi korban dan mengancam dengan melakukan ejekan yang tidak masuk akal.

Penelitian tersebut menamai selusin aplikasi bahaya dengan sebutan SpyLoan. Aplikasi tersebut diiklankan sebagai layanan keuangan untuk pinjaman pribadi dengan iming-iming akses dana mudah dan cepat.

ESET tidak menyebutkan nama-nama aplikasi pinjol tersebut. Namun tim peneliti siber telah memperingatkan bahwa sudah ada lebih dari 12 juta unduhan dari Play Store. Demikian dilansir dari TechRadar, Jumat (15/12/2023). 

Aplikasi ini juga didistribusikan melalui media sosial, toko pihak ketiga, dan berbagai situs web, yang berarti jumlah unduhan kemungkinan akan jauh lebih tinggi.

SpyLoan sebenarnya bukan hal baru. Namun para peneliti EST melihat perkembangan aplikasi berbahaya ini meningkat pada 2023.

Mayoritas korban berada di Meksiko, India, Thailand, Indonesia, Nigeria, Filipina, Mesir, Vietnam, Singapura, Kenya, Kolombia , dan Peru.

ESET juga mengatakan bahwa aplikasi ini berhasil melewati perlindungan Google karena dikirimkan dengan kebijakan privasi yang sesuai, standar KYC yang diwajibkan, dan permintaan izin yang transparan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191391/uang-kuI1_large.png
Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879/rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement