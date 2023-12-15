Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Dulunya Hanya Pegawai Swasta, Pria Ini Sukses Bisnis Jualan Kopi

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:05 WIB
Dulunya Hanya Pegawai Swasta, Pria Ini Sukses Bisnis Jualan Kopi
Pendiri Second Floor Coffee Adi Suhendra (Foto: Okezone)
A
A
A

BALI - Bisnis kedai kopi kekinian saat ini sangat marak di Indonesia. Hal ini mengikuti perkembangan semua kalangan masyarakat Indonesia yang senang menghabiskan waktu untuk berkumpul dan berbincang di suatu tempat sambil menikmati secangkir kopi.

Di mana menggeliatnya coffee shop membuat persaingan bisnis semakin ketat. Diantara banyaknya coffee shop, salah satunya yakni Second Floor.

Coffee shop ini menawarkan keunikan menikmati kopi yang berbeda dari kedai kopi manapun di Indonesia bahkan di luar negeri. Coffe shop ini hadir pertama kali di Sanur, Bali pada Maret 2018.

Pendiri Second Floor Adi Suhendra mengungkapkan inovasinya bermula pada saat tergelitik untuk mencoba meracik kopi Indonesia dengan berbagai buah - buahan dan tumbuhan tropis yang ada di Indonesia.

kopi

Saat itu lanjut dia, dirinya masih berstatus karyawan swasta di sebuah perusahaan penyedia telekomunikasi. 

"Selama lima tahun saya menghabiskan waktunya untuk melakukan riset dan pengembangan produk hingga hasilnya membuahkan varian Signature Coffee dan cold brew. Dan pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut," ujarnya di Bali, Jumat (15/12/2023).

Halaman:
1 2
