Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Bagaimana Cara Meminta Keringanan Pembayaran Shopee PayLater

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |21:01 WIB
Cek Bagaimana Cara Meminta Keringanan Pembayaran Shopee PayLater
Cek bagaimana cara meminta keringanan pembayaran shopee paylater (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cek bagaimana cara meminta keringanan pembayaran Shopee PayLater. Pengguna Shopee PayLater tidak perlu khawatir jika memiliki kendala dalam melakukan pelunasan pembayaran.

Shopee PayLater merupakan fitur pembayaran yang ada di aplikasi e-commerce Shoppe. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran dengan mencicilnya. Shopee juga menerapkan bunga dan biaya admin tambahan.

Setiap pengguna aplikasi Shopee memiliki limit pinjaman berbeda. Beberapa orang dengan limit lebih tinggi mendapat kesempatan untuk bertransaksi sebanyak mungkin. Akan tetapi, banyak dari mereka yang memiliki kendala ketika hendak melakukan pembayaran.

Tidak perlu khawatir, pasalnya Shopee menerapkan kebijakan restrukturisasi utang (keringanan pembayaran tagihan). Maka dari itu, cek bagaimana cara meminta keringanan pembayaran Shopee PayLater di bawah ini, Sabtu (16/12/23).

1. Melalui Aplikasi Shopee

Pertama, buka aplikasi Shopee dan masuk ke akun Anda. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut:

• Klik pada menu "Saya" atau ikon profil Anda.

• Temukan opsi "Shopee PayLater" dan klik.

• Anda akan menerima pemberitahuan bahwa Anda mendapatkan kebijakan restrukturisasi utang.

• Klik opsi "Bayar" dan masukkan jumlah pembayaran minimum.

• Pilih metode pembayaran yang Anda inginkan, seperti ShopeePay, Indomaret, atau Virtual Account.

• Terakhir, klik "Konfirmasi" untuk menyelesaikan proses.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192435/uang-UyKe_large.jpg
Kabar Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol, OJK Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/622/3191391/uang-kuI1_large.png
Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879/rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement