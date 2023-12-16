Cek Bagaimana Cara Meminta Keringanan Pembayaran Shopee PayLater

Cek bagaimana cara meminta keringanan pembayaran shopee paylater (Foto: Freepik)

JAKARTA - Cek bagaimana cara meminta keringanan pembayaran Shopee PayLater. Pengguna Shopee PayLater tidak perlu khawatir jika memiliki kendala dalam melakukan pelunasan pembayaran.

Shopee PayLater merupakan fitur pembayaran yang ada di aplikasi e-commerce Shoppe. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran dengan mencicilnya. Shopee juga menerapkan bunga dan biaya admin tambahan.

Setiap pengguna aplikasi Shopee memiliki limit pinjaman berbeda. Beberapa orang dengan limit lebih tinggi mendapat kesempatan untuk bertransaksi sebanyak mungkin. Akan tetapi, banyak dari mereka yang memiliki kendala ketika hendak melakukan pembayaran.

Tidak perlu khawatir, pasalnya Shopee menerapkan kebijakan restrukturisasi utang (keringanan pembayaran tagihan). Maka dari itu, cek bagaimana cara meminta keringanan pembayaran Shopee PayLater di bawah ini, Sabtu (16/12/23).

1. Melalui Aplikasi Shopee

Pertama, buka aplikasi Shopee dan masuk ke akun Anda. Selanjutnya, ikuti langkah-langkah berikut:

• Klik pada menu "Saya" atau ikon profil Anda.

• Temukan opsi "Shopee PayLater" dan klik.

• Anda akan menerima pemberitahuan bahwa Anda mendapatkan kebijakan restrukturisasi utang.

• Klik opsi "Bayar" dan masukkan jumlah pembayaran minimum.

• Pilih metode pembayaran yang Anda inginkan, seperti ShopeePay, Indomaret, atau Virtual Account.

• Terakhir, klik "Konfirmasi" untuk menyelesaikan proses.