Apa yang Terjadi jika Telat Bayar Shopee PayLater 3 Bulan?

Apa yang akan terjadi jika telat bayar Shopee Paylater 3 bulan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Apa yang terjadi jika telat bayar Shopee PayLater 3 bulan? Shopee PayLater merupakan salah satu metode pembayaran yang memungkinkan kamu untuk membeli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari.

Shopee PayLater atau yang juga dikenal sebagai SPayLater ternyata salah satu paylater yang telah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SPayLater dapat digunakan oleh seluruh pelanggan setia Shopee yang memenuhi syarat tertentu untuk pembelian produk-produk yang ada di e-commerce Shopee.

Dengan sistem pembayaran yang ada pada SPayLater, akan mempermudah segala proses pembayarannya karena, bisa melunasinya dengan cara dicicil selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan.

Lalu apa yang terjadi jika telat bayar Shopee PayLater 3 bulan?

Dikutip Okezone pada, Selasa (12/12/2023) apabila terjadi sebuah keterlambatan dalam proses pembayaran atau pelunasan biasanya akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan setiap bulannya. Bahkan bukan hanya denda, tapi bagi nasabah yang melakukan pelunasan secara telat akan dikenakan bunga sebesar 2,95%.