Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apa yang Terjadi jika Telat Bayar Shopee PayLater 3 Bulan?

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |22:02 WIB
Apa yang Terjadi jika Telat Bayar Shopee PayLater 3 Bulan?
Apa yang akan terjadi jika telat bayar Shopee Paylater 3 bulan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Apa yang terjadi jika telat bayar Shopee PayLater 3 bulan? Shopee PayLater merupakan salah satu metode pembayaran yang memungkinkan kamu untuk membeli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari.

Shopee PayLater atau yang juga dikenal sebagai SPayLater ternyata salah satu paylater yang telah terdaftar dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). SPayLater dapat digunakan oleh seluruh pelanggan setia Shopee yang memenuhi syarat tertentu untuk pembelian produk-produk yang ada di e-commerce Shopee.

Dengan sistem pembayaran yang ada pada SPayLater, akan mempermudah segala proses pembayarannya karena, bisa melunasinya dengan cara dicicil selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan.

Lalu apa yang terjadi jika telat bayar Shopee PayLater 3 bulan?

Dikutip Okezone pada, Selasa (12/12/2023) apabila terjadi sebuah keterlambatan dalam proses pembayaran atau pelunasan biasanya akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan setiap bulannya. Bahkan bukan hanya denda, tapi bagi nasabah yang melakukan pelunasan secara telat akan dikenakan bunga sebesar 2,95%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/622/3190879/rupiah-h85B_large.png
Utang Pinjol Orang RI Tembus Rp92,9 Triliun, Ini 5 Cara Cek KTP Dipakai Pinjaman Online atau Tidak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement