HOME FINANCE PROPERTY

5 Fakta IKN Disebut Proyek PNS hingga Biaya Konstruksi Mahal

Asla Lupanda , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |06:30 WIB
5 Fakta IKN Disebut Proyek PNS hingga Biaya Konstruksi Mahal
Proyek IKN Nusantara (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTAIKN dianggap sebagai proyek PNS karena fasilitas yang dibangun dinilai hanya diperuntukkan bagi ASN.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono menyebut ini adalah kesalahpahaman. Fasilitas di IKN bukan hanya dibuat untuk PNS saja, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh Masyarakat.

Biaya proyek IKN yang mahal disebut pengaruhi iklim investasi. Namun, lagi-lagi Agung Wicaksana membantah hal tersebut. Ia menilai calon investor pasti susah mengkalkulasi dan melakukan Analisa sebelum menanamkan modal.

Berikut Okezone telah merangkum 4 Fakta mengenai IKN disebut sebagai proyek PNS hingga Biaya Konstruksi Mahal, Sabtu (16/12/2023).

1. Pembangunan Proyek Rusun ASN

PT Hutama Karya (Persero) meneken kontrak konstruksi rancangan dan Pembangunan Proyek Rumah Susun ASN di Kawasan IKN. Proyek ini disebut mencapai nilai Rp1.488 triliun. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek ini adalah 15 bulan.

