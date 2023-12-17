Harga Minyakita Segera Naik Jadi Rp15.000 per Liter, Cek 4 Faktanya

Harga minyakita akan naik tahun depan (Foto: Antara)

JAKARTA - Harga Minyakita akan naik. Penyebab naiknya harga Minyakita karena tingginya permintaan pasar.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa harga Minyakita akan mengalami kenaikan menjadi Rp15.000 per liter.

Dirangkum Okezone, Minggu (17/12/2023), Berikut Fakta harga minyakita segera naik.

1. Naiknya Harga Kemasan Minyakita

Zulkifli menjelaskan, harga Minyakita naik Rp1.000 dari sebelumnya Rp14.000 karena kemasan Minyakita mengalami kenaikan harga.

"Memang mestinya (naik) karena packagingnya sudah mahal, cuma nanti lah habis pemilu. Iya. Habis pemilu Rp15 ribu," ungkap Zulhas saat ditemui di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

2. Tingginya inflansi di Indonesia

Zulkifli mengatakan, rencana kenaikan harga Minyakita yang sebelumnya dibanderol Rp14.000 per liter menjadi Rp15.000 per liter itu dilalukan seiring tingginya inflasi di Indonesia.