HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Kartu Prakerja Dilanjutkan pada 2024, Kapan Pendaftaran Dibuka?

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |13:01 WIB
Program Kartu Prakerja Dilanjutkan pada 2024, Kapan Pendaftaran Dibuka?
Kartu Prakerja Dilanjutkan pada 2024. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Program Kartu Prakerja pada 2024 dipastikan berlanjut. Kartu Prakerja merupakan sebuah program bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja di Indonesia, baik dalam konteks keterampilan, pelatihan kembali, dan peningkatan keterampilan.

Dikutip dari laman Instagram @prakerja.go.id, walaupun belum ada tanggal pastinya, awal tahun 2024 gelombang seleksi Kartu Prakerja akan diumumkan.

 BACA JUGA:

Adapun, gelombang seleksi Kartu Prakerja akan diumumkan melalui media sosial resmi Prakerja.

Seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Ketua Komite Cipta Kerja Airlangga Hartarto, program ini sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan pendidikan dan lapangan.

Pada 2024 program Kartu Prakerja sudah dianggarkan dan akan dilanjutkan.

 BACA JUGA:

“Tentu ini adalah program dibutuhkan untuk menyesuaikan antara pendidikan dan lapangan kerja. Retraining dan reskilling. Tahun 2024 sudah dianggarkan, tentunya nanti kita akan lihat kelanjutan dari Prakerja,” ujarnya pada Selasa, 5 Desember 2023.

Halaman:
1 2
