10 Produk Israel yang Banyak Dijual di Indonesia

JAKARTA - Inilah 10 produk Israel yang banyak dijual di Indonesia. Dalam hal ini, Israel memiliki beberapa merek terkenal di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Beberapa merek ini jarang diketahui oleh banyak orang.Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam agresi Israel terhadap rakyat Palestina.

BACA JUGA: Daftar 5 Produk Israel Paling Laku di Indonesia

Berikut 10 produk Israel yang banyak dijual di Indonesia dilansir dari catatn Okezone:

1. Vodka Perfect

Salah satu merek vodka internasional, diproduksi oleh Renaissance-Perfect, sebuah perusahaan berbasis di Israel yang mengoperasikan tiga fasilitas manufaktur besar di Israel dan Rumania. Beberapa produk ini juga dijual di Indonesia.

BACA JUGA: 16 Produk Israel Ini Laris Manis di Indonesia

2. HP

Menurut BDS Movement, perusahaan-perusahaan merek HP menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan oleh Israel untuk menjaga sistem apartheid, pendudukan, dan kolonialisme pemukiman di atas rakyat Palestina.

3. Ahava

Ahava adalah salah satu merek produk kecantikan yang dijual di sejumlah negara. Menurut catatan BDS Movement, Ahava Cosmetics memiliki situs produksi, pusat kunjungan, dan toko utama di pemukiman Israel ilegal.