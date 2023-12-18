Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Peluang Usaha Skincare Tahun 2024 dan Rekomendasi Produknya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:35 WIB
Peluang Usaha Skincare Tahun 2024 dan Rekomendasi Produknya
Ilustrasi peluang usaha skincare. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu bisnis yang menjanjikan dari tahun ke tahun adalah bisnis kecantikan. Peluang usaha skincare berpotensi mendatangkan keuntungan jangka panjang, karena kebutuhan perawatan kulit selalu meningkat dengan tren yang selalu berubah. Terlebih, setiap orang tentu ingin merawat kesehatan kulitnya produk terbaik.

Apakah Anda tertarik melakukan bisnis skincare? Anda berada di laman yang tepat. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai peluang bisnis hingga produk perawatan kulit yang potensial dan menguntungkan. Mari simak sampai habis!

Bagaimana Peluang Usaha Skincare Saat Ini?

Bisnis skincare ternyata termasuk bisnis dengan transaksi penjualan di pasar online yang cukup besar, yaitu sekitar 46,8 persen. Permintaan pasar untuk produk perawatan kulit memang terus mengalami peningkatan.

Peningkatan penjualan produk skincare tidak hanya dipengaruhi oleh minat konsumen yang tinggi. Namun, juga para pelaku bisnis yang semakin banyak mengambil peluang usaha. Mengingat adanya masa pandemi Covid-19 pada 2020, tidak sedikit orang mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan kulit.

Apalagi penggunaan masker pada saat itu sering kali menimbulkan iritasi pada banyak orang. Inilah yang menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk membantu masyarakat menemukan solusi perawatan kulit terbaik. Hingga akhirnya tren untuk menjaga skin barrier juga semakin berkembang.

Pebisnis kemudian memilih untuk melakukan penjualan online melalui marketplace untuk mempermudah proses transaksi konsumen. Peluang usaha skincare akhirnya bertumbuh jauh lebih pesat dan masih terus berkembang hingga saat ini. Bahkan, produk dengan berbagai kandungan baru seperti tidak ada habisnya bermunculan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192790//ilustrasi_pembayaran_dengan_kartu_kredit-Jft3_large.jpeg
Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192716//ilustrasi_bermain_game-H2Ew_large.jpeg
Hal yang Dipertimbangkan saat Anda Ingin Membeli Akun FF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192665//injourney_airports_buka_posko_terpadu_melayani_sepenuh_hati-DdzF_large.jpeg
InJourney Airports Buka Posko Melayani Sepenuh Hati, Siap Beri Bantuan di Bandara saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192657//pgn_saka_optimalkan_kinerja_operasi_2025-N8PT_large.jpeg
PGN SAKA Optimalkan Kinerja Operasi 2025, Seimbangkan Target Bisnis dan Keberlanjutan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192596//nusantara_regas_isda_2025-tSqi_large.jpeg
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement