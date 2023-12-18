Peluang Usaha Skincare Tahun 2024 dan Rekomendasi Produknya

JAKARTA - Salah satu bisnis yang menjanjikan dari tahun ke tahun adalah bisnis kecantikan. Peluang usaha skincare berpotensi mendatangkan keuntungan jangka panjang, karena kebutuhan perawatan kulit selalu meningkat dengan tren yang selalu berubah. Terlebih, setiap orang tentu ingin merawat kesehatan kulitnya produk terbaik.

BACA JUGA: BPOM Minta Masyarakat Waspadai 5 Skincare Ilegal Ini

Apakah Anda tertarik melakukan bisnis skincare? Anda berada di laman yang tepat. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai peluang bisnis hingga produk perawatan kulit yang potensial dan menguntungkan. Mari simak sampai habis!

Bagaimana Peluang Usaha Skincare Saat Ini?

Bisnis skincare ternyata termasuk bisnis dengan transaksi penjualan di pasar online yang cukup besar, yaitu sekitar 46,8 persen. Permintaan pasar untuk produk perawatan kulit memang terus mengalami peningkatan.

Peningkatan penjualan produk skincare tidak hanya dipengaruhi oleh minat konsumen yang tinggi. Namun, juga para pelaku bisnis yang semakin banyak mengambil peluang usaha. Mengingat adanya masa pandemi Covid-19 pada 2020, tidak sedikit orang mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan kulit.

Apalagi penggunaan masker pada saat itu sering kali menimbulkan iritasi pada banyak orang. Inilah yang menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk membantu masyarakat menemukan solusi perawatan kulit terbaik. Hingga akhirnya tren untuk menjaga skin barrier juga semakin berkembang.

Pebisnis kemudian memilih untuk melakukan penjualan online melalui marketplace untuk mempermudah proses transaksi konsumen. Peluang usaha skincare akhirnya bertumbuh jauh lebih pesat dan masih terus berkembang hingga saat ini. Bahkan, produk dengan berbagai kandungan baru seperti tidak ada habisnya bermunculan.