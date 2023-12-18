Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Danareksa, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan Dewan Direksi PT Danareksa (Persero). Perubahan tersebut dengan pemberhentian Muhammad Teguh Wirahadikusumah sebagai Direktur Keuangan Danareksa.

Erick mengangkat Basaria Martha Juliana untuk mengisi posisi Direktur Keuangan perusahaan. Adapun Muhammad Teguh dipercaya pemegang saham sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA, anggota Holding Danareksa.

Perombakan itu mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-368/MBU/12/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa.

Serta SK-369/MBU/12/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa.

“Kami percaya pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Danareksa yang baru akan dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah yang besar bagi Danareksa,” ujar Corporate Secretary Danareksa, Agus Widjaja, Senin (18/12/2023).