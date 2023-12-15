Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Sebut Smelter Kedua Milik Freeport di Gresik Terbesar di Dunia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:55 WIB
Erick Thohir Sebut Smelter Kedua Milik Freeport di Gresik Terbesar di Dunia
Erick sebut smelter freeport di gresik terbesar di dunia (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim smelter tembaga design single line milik PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi terbesar di dunia. Pembangunan fasilitas pemurnian ini ditargetkan rampung pada Mei 2024.

Hingga November tahun ini progres pembangunan smelter tembaga kedua milik PTFI sudah mencapai 84%. Di sisi kapasitas produksi, fasilitas peleburan ini memiliki kemampuan produksi sebesar 1,7 juta ton per tahun.

“Pada Mei 2024, pembangunan smelter tembaga baru akan selesai dengan kapasitas 1,7 juta ton per tahun,” ujar Erick melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (14/12/2023).

“Serta Precious Metal Refinery sebesar 6.000 ton per tahun, ini merupakan design single line smelter terbesar di dunia bapak, yang hingga pada bulan November ini kemajuannya sudah mencapai 83%," lanjutnya.

Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya mineral yang berlimpah. Erick menyebut kekayaan sumber daya alam (SDA) perlahan akan habis, karena itu pemerintah tidak berdiam diri membiarkan sumber daya mineral di ekspor ke negara lain.

Sebagai gantinya, otoritas memperkuat proses hilirisasi dengan membangun sejumlah fasilitas pemurnian yang dikelola oleh Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID.

Halaman:
1 2
